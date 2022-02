Lory Del Santo e Guendalina Tavassi svelano perché ritornano a L’Isola dei Famosi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lory Del Santo e Guendalina Tavassi saranno due concorrenti della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Due volti che in passato hanno già preso parte al “grande reality show targato Rai2”. Lory Del Santo ha partecipato nel 2005 uscendone con la corona in testa, Guendalina Tavassi l’ha invece fatta nel 2012 insieme al Divino Otelma e Cristiano Malgioglio. Entrambe quest’anno replicheranno l’esperienza accompagnate da un loro affetto. L’attrice si porterà dietro il compagno Marco Cucolo (con cui nel 2016 ha partecipato a Pechino Express), mentre l’ex gieffina – che non sta passando un bel momento con l’ex in carcere – avrà con sé il fratello Edoardo. La regista di The Lady, intervistata da NuovoTv, ha svelato ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Delsaranno due concorrenti della nuova edizione dedei. Due volti che in passato hanno già preso parte al “grande reality show targato Rai2”.Delha partecipato nel 2005 uscendone con la corona in testa,l’ha invece fatta nel 2012 insieme al Divino Otelma e Cristiano Malgioglio. Entrambe quest’anno replicheranno l’esperienza accompagnate da un loro affetto. L’attrice si porterà dietro il compagno Marco Cucolo (con cui nel 2016 ha partecipato a Pechino Express), mentre l’ex gieffina – che non sta passando un bel momento con l’ex in carcere – avrà con sé il fratello Edoardo. La regista di The Lady, intervistata da NuovoTv, ha svelato ...

