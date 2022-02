Lorena Cesarini: “Io, tifosa romanista ho incontrato De Rossi per strada ma non ha voluto abbracciarmi. Poi però…” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lorena Cesarini si è raccontata al settimanale F. L’attrice che ha co-condotto una serata dell’ultimo Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, ha raccontato della sua grande passione per il calcio e in particolare per la Roma. Una passione ‘smorzata’ da un episodio: “Andavo sempre allo stadio, seguivo le partite in casa, in trasferta, sapevo i cori a memoria. Ero veramente presa. Però a un certo punto mi sono allontanata. Per fortuna, perché lo vivevo in modo troppo intenso: se la domenica l’arbitro non ci dava un rigore mi rovinavo tutta la settimana”. Insomma una tifosa del tipo così ben raccontato da Nick Hornby. Che cosa è successo poi? L’attrice ha incontrato Daniele De Rossi per strada: “Lo volevo abbracciare ma non me lo ha permesso. Credo fosse il 2011. Allora non c’era il Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022)si è raccontata al settimanale F. L’attrice che ha co-condotto una serata dell’ultimo Festival di Sanremo insieme ad Amadeus, ha raccontato della sua grande passione per il calcio e in particolare per la Roma. Una passione ‘smorzata’ da un episodio: “Andavo sempre allo stadio, seguivo le partite in casa, in trasferta, sapevo i cori a memoria. Ero veramente presa. Però a un certo punto mi sono allontanata. Per fortuna, perché lo vivevo in modo troppo intenso: se la domenica l’arbitro non ci dava un rigore mi rovinavo tutta la settimana”. Insomma unadel tipo così ben raccontato da Nick Hornby. Che cosa è successo poi? L’attrice haDaniele Deper: “Lo volevo abbracciare ma non me lo ha permesso. Credo fosse il 2011. Allora non c’era il Covid ...

