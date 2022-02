L’operaio morto schiacciato tra un suv ed un camion a Livorno: dopo anni di precariato era stato assunto a tempo indeterminato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiamava Marco Cecchi L’operaio che è deceduto in un incidente mortale sul lavoro su una strada dove era impegnato nella costruzione di una rotatoria. L’uomo, 55 anni, è stato investito da un’auto. Il terribile incidente è ì accaduto ieri intorno alle 11 sulla strada provinciale 13 in località Vada, nel comune di Rosignano Marittimo. L’operaio morto schiacciato tra un suv ed un camion a Livorno Marco Cecchi è morto schiacciato contro un camion dopo essere stato travolto da un suv. Anche un altro operaio è rimasto travolto ma non è in pericolo di vita: è stato ricoverato con politraumi e all’ospedale di Cecina è stata accompagnata sotto choc e ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Si chiamava Marco Cecchiche è deceduto in un incidente mortale sul lavoro su una strada dove era impegnato nella costruzione di una rotatoria. L’uomo, 55, èinvestito da un’auto. Il terribile incidente è ì accaduto ieri intorno alle 11 sulla strada provinciale 13 in località Vada, nel comune di Rosignano Marittimo.tra un suv ed unMarco Cecchi ècontro unesseretravolto da un suv. Anche un altro operaio è rimasto travolto ma non è in pericolo di vita: èricoverato con politraumi e all’ospedale di Cecina è stata accompagnata sotto choc e ...

