L' onesto il picciotto e il soldato | com' è fatto l' esercito della mafia barcellonese

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - L', ile il. Uno dei passaggi dell'ordinanza del gip di Messina che ha assestato un duro colpo all'agguerritadel Messinese, con 86 misure cautelari, è dedicato alla terminologia all'interno dell'organizzazione. Rosario De Pasquale in una intercettazione descrive la strutturafamiglia, spiegava al suo interlocutore che ogni persona prima di entrare nell'organizzazione è considerata "contrasto": "Tu vieni considerato contrasto, fin che nessuno ti presenta", vale a dire "non sei tenuto a far niente e a dare conto a nessuno, perché tu non sei e non stai prendendo nessun privilegio". Il livello successivo è quello di "onorato" ai quali vengono attribuiti i ...