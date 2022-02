Londra | perseguitava la campionessa di tennis Raducanu | 35enne condannato per stalking

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) In tribunale ladiaveva dichiarato di 'guardarsi costantemente alle spalle' e di non sentirsi più 'al sicuro a casa sua'. Tra novembre e dicembre dell'anno scorso il suo stalker si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Londra perseguitava

TGCOM

In tribunale la campionessa di tennis aveva dichiarato di 'guardarsi costantemente alle spalle' e di non sentirsi più 'al sicuro a casa sua'. Tra novembre e dicembre dell'anno scorso il suo stalker si ...Mila curiosità per tutto quello che mi circondava. Pensi che la mia insegnante delle ... Ricordo che prima mi ha chiamato un giornalista daper intervistarmi. Poi successivamente mi ...Si era avvicinato più volte a casa della vittima per lasciare bigliettini e cercare "particolari" souvenir. In un'occasione aveva addirittura rubato una scarpa appartenente al padre della ragazza ...