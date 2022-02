Lombardia zona bianca? I pubblici esercizi: “Stop a obbligo o almeno al controllo del Green pass” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. La Lombardia va verso la zona bianca e i pubblici esercizi chiedono un allentamento delle restrizioni. Fipe Lombardia ha scritto nei giorni al scorsi governatore Attilio Fontana chiedendo di avanzare in Conferenza Stato Regioni la proposta del settore che rileva come “sussistano le condizioni per escludere l’obbligo del Green pass per accedere ai pubblici esercizi o, fermo il possesso della carta verde, chiede di introdurre il principio di autoresponsabilità, qualora si volesse mantenere in via cautelativa l’obbligo”. Di fronte a un controllo delle forze dell’ordine, in questo caso, Fipe chiede che solo l’avventore debba rispondere dell’eventuale mancanza ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Bergamo. Lava verso lae ichiedono un allentamento delle restrizioni. Fipeha scritto nei giorni al scorsi governatore Attilio Fontana chiedendo di avanzare in Conferenza Stato Regioni la proposta del settore che rileva come “sussistano le condizioni per escludere l’delper accedere aio, fermo il possesso della carta verde, chiede di introdurre il principio di autoresponsabilità, qualora si volesse mantenere in via cautelativa l’”. Di fronte a undelle forze dell’ordine, in questo caso, Fipe chiede che solo l’avventore debba rispondere dell’eventuale mancanza ...

