Locorotondo-Fasano: incidente, quattro veicoli coinvolti A poche centinaia di metri da un centro commerciale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le conseguenze per le persone non paiono gravi. Tuttavia quello di stamani, in quel tratto della strada statale 172-dir Locorotondo-Fasano, è uno dei frequenti sinistri. Traffico deviato, all’uscita da Locorotondo verso Fasano, ed all’altezza di Laureto nel senso inverso. L'articolo Locorotondo-Fasano: incidente, quattro veicoli coinvolti <small class="subtitle">A poche centinaia di metri da un centro commerciale</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Le conseguenze per le persone non paiono gravi. Tuttavia quello di stamani, in quel tratto della strada statale 172-dir, è uno dei frequenti sinistri. Traffico deviato, all’uscita daverso, ed all’altezza di Laureto nel senso inverso. L'articolo Adida un proviene da Noi Notizie..

Advertising

NoiNotizie : Locorotondo (#Bari)-Fasano (#Brindisi): incidente, quattro veicoli coinvolti - vivafestivalit : RT @pepecchio: Come quando andiamo ai concerti. 7 agosto 2022, la chiusura del @vivafestivalit sarà ancora una volta all’alba a Cala Masci… - pierpalmariggi : RT @pepecchio: Come quando andiamo ai concerti. 7 agosto 2022, la chiusura del @vivafestivalit sarà ancora una volta all’alba a Cala Masci… - RobertoGrassi : RT @pepecchio: Come quando andiamo ai concerti. 7 agosto 2022, la chiusura del @vivafestivalit sarà ancora una volta all’alba a Cala Masci… - pepecchio : Come quando andiamo ai concerti. 7 agosto 2022, la chiusura del @vivafestivalit sarà ancora una volta all’alba a C… -