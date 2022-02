Lo stato d’emergenza terminerà il 31 marzo Draghi: «Il nostro obiettivo è riaprire tutto» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma: il premier Mario Draghi ha deciso che lo stato d’emergenza, la cui fine è fissata al 31 marzo 2022, non verrà ulteriormente prorogato Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma: il premier Mario Draghi ha deciso che lo, la cui fine è fissata al 312022, non verrà ulteriormente prorogato

Advertising

GuidoDeMartini : ?? NUOVE NOTIZIE. AGGIORNAMENTO DALLA COMMISSIONE XII: la seduta è rimandata dalle ore 16.15 alle 17.30. ?? QUINDI SI… - GuidoDeMartini : ?? PER CHIUNQUE AVESSE DUBBI: l’emendamento della Lega in Commissione XII che prevede la cessazione del GP e SGP con… - tancredipalmeri : ULTIM’ORA: Draghi annuncia la cessazione dello stato d’emergenza dal 31 marzo, e la fine dell’obbligo di quarantena… - albertomarti : RT @Agenzia_Ansa: FLASH I Draghi: 'Non prorogheremo lo stato d'emergenza per il Covid'. Il premier parla a Firenze davanti a una platea di… - La_Samy_K : RT @dottorbarbieri: ???? Coronavirus, Draghi: lo stato d’emergenza NON sarà prorogato, terminerà il 31 marzo 2022. Graduale superamento dell… -

Ultime Notizie dalla rete : stato d’emergenza Lo stato d’emergenza terminerà il 31 marzo e non ci sarà una proroga Corriere della Sera