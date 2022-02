Lo stato d’emergenza terminerà il 31 marzo Draghi: «Il nostro obiettivo è riaprire tutto» Green pass e mascherine: cosa cambia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma: il premier Mario Draghi ha deciso che lo stato d’emergenza, la cui fine è fissata al 31 marzo 2022, non verrà ulteriormente prorogato Leggi su corriere (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Arriva la conferma: il premier Mario Draghi ha deciso che lo, la cui fine è fissata al 312022, non verrà ulteriormente prorogato

