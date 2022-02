Lo spettacolo mozzafiato della fioritura dei mandorli in California

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avete mai avuto la fortuna di osservare un mandorleto in fiore dall’alto? Grazie al fotografo George Steinmetz del National Geographic oggi è unoper tutti. George Steinmetz è un fotografo ed esploratore del National Geographic. Lo abbiamo conosciuto grazie ad una puntata di Welcome On Earth, la serie con Will Smith che ci ha L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

PezzanoGiuseppe : @xBella_22 Meraviglioso spettacolo mozzafiato ???? ciao - PezzanoGiuseppe : @xBella_22 Spettacolo mozzafiato ?? buongiorno - FraLuna1109 : @MDureghello Spettacolo mozzafiato ?? - SeverinoTrocch1 : @lasirena69___ Che spettacolo che sei lasirena complimenti tesoro mio ai un corpo mozzafiato sei stupenda mi sono i… - charlielittledo : Mai stato ferrarista e mi interessa poco la F1, ma la nuova macchina è veramente mozzafiato. La tonalità del rosso è uno spettacolo -

Ultime Notizie dalla rete : spettacolo mozzafiato

eHabitat

...é il percorso Caló de Sant Agustì - el Pilar de la Mola che conserva viste panoramiche. ... è perfetto per osservare l'alba, che regala unounico e magico. Cap de Barbaria, situato ......sarà sempre più coinvolta per assistere a questi eventi che sono un vero e propriodella ... sport, escursioni in bicicletta e passeggiate ad alta quota con vista su panorami. ...Nba vuol dire show e Gianmarco Tamberi (nella foto) è spettacolo: schiacciate mozzafiato, assist geniali, rimbalzi, palle rubate, il «5» ai compagni. Ma “la” giocata dell’All Star ...Uno spettacolo mozzafiato che Hackett è entusiasta di portare anche in Italia, per cinque imperdibili concerti a luglio 2022. Partito nel 2021 in Inghilterra con enorme successo di pubblico (oltre ...