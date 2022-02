(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il sindaco Stefano Loquesta mattina hato ildel Lavoro Andrea, a Torino in occasione della assemblea nazionale dei quadri e delegati della Fiom del settore automotive. Un momento di confronto per fare il punto sul settore auto e sulle prospettive future: “L’Italia ha bisogno di uncoordinato a livello nazionale, dobbiamo evitare di perdere una parte della produzione locale di autoveicoli, della componentistica e dei servizi correlati. Torino è una città modello, con la sua tradizione manifatturiera e già presente con le nuove vocazioni innovative. Peròuna regia nazionale. Con ilci siamo confrontati sull’idea di una piattaforma della meccanica nazionale che metta insieme produzione e ...

Advertising

nuovasocieta : Lo Russo incontra il ministro Orlando: “Serve piano industriale” - fritatalover : RT @ConunagrandeA: L' elefante russo è entrato nella cristalleria e comincia a sbriciolare ciò che incontra sui suoi passi. Chi ha spinto… - ilregginoit : Si sono date appuntamento nei prossimi giorni per cristallizzare un impegno morale che vedrà protagonista la giusti… - ConunagrandeA : L' elefante russo è entrato nella cristalleria e comincia a sbriciolare ciò che incontra sui suoi passi. Chi ha sp… - ilregginoit : Si sono date appuntamento nei prossimi giorni per cristallizzare un impegno morale che vedrà protagonista la giusti… -

Ultime Notizie dalla rete : Russo incontra

Mosca, 22 feb 12:53 - Il presidente, Vladimir Putin, ha incontrato l'omologo azerbaigiano, Ilham Aliyev, oggi in visita a Mosca. Secondo quanto emerso mentre...Il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, ha incontrato stasera a Catanzaro, nella sede della Cittadella, i segretari generali della Calabria di Cgil, Cisl e Uil, Angelo Sposato, Toninoe Santo Biondo. 'Non é la prima volta - ha detto Occhiuto al termine della riunione - che incontro i sindacati. Stavolta é avvenuto, in verità, senza alcun ordine del giorno. Ho pensato di ...È salito a oltre 94.600 il numero di residenti delle autoproclamate repubbliche di Donetsk and Lugansk che dal 18 febbraio hanno attraversato il confine ucraino passando in Russia. “Fino alla mattina ...Ucraina-Russia, la crisi non si ferma. Putin ha riconosciuto l'indipendenza delle repubbliche filorusse di Lugansk e Donetsk e poche ore dopo ha inviato truppe russe nel Donbass, ...