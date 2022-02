Lo ius soli di Bologna che darà la cittadinanza onoraria a 11mila bambini nati in Italia da genitori stranieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteo Lepore lo aveva promesso nel corso della campagna elettorale che, lo scorso mese di ottobre, lo avevano portato a vincere le elezioni e diventare sindaco di Bologna: ci sarà uno ius soli per i bambini nati e cresciuti nella città. Una promessa mantenuta nel giro di qualche mese, con la modifica dello Statuto cittadino che permetterà a circa 11mila tra bambini e ragazzi di ottenere la cittadinanza onoraria. Un primo passo, seppur simbolico, per tentare di svegliare la politica Italiana da quel sonno eterno in tema di diritti per chi nasce nel nostro Paese, anche se da genitori stranieri. I voti favorevoli sono stati 26, quelli contrari 3 (tutti della Lega), mentre non hanno votato altri 8 ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Matteo Lepore lo aveva promesso nel corso della campagna elettorale che, lo scorso mese di ottobre, lo avevano portato a vincere le elezioni e diventare sindaco di: ci sarà uno iusper ie cresciuti nella città. Una promessa mantenuta nel giro di qualche mese, con la modifica dello Statuto cittadino che permetterà a circatrae ragazzi di ottenere la. Un primo passo, seppur simbolico, per tentare di svegliare la politicana da quel sonno eterno in tema di diritti per chi nasce nel nostro Paese, anche se da. I voti favorevoli sono stati 26, quelli contrari 3 (tutti della Lega), mentre non hanno votato altri 8 ...

