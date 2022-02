Livio Cori | chi è il fidanzato di Anna Tatangelo | “Sono felice della mia nuova vita”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)è ildi. Dopo la rottura con Gigi D’Alessio, la cantante e presentatrice ha ritrovato l’amore con il giovane rapper napoletano, un uomo che condivide come lei la passione per la musica e che ha saputo donarle serenità. Quella serenità chesembrava aver perduto e che adesso la spinge a fare grande progetti e a mettere in cantiere nuovi sogni da realizzare. C’è chi parla di un nuovo figlio, chi invece la vede lanciatissima a livello professionale e quindi molto concentrata sulla carriera. Sta di fatto che conle cose sembrano andare a gonfie vele. Lui è nato a Napoli, è un rapper ed un attore che ha cominciato a scrivere fin da giovanissimo. I due si sarebbero conosciuti ...