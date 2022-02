LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Rastelli ed Egholm in fuga. Caduta senza conseguenze per Cavendish (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.18: Superata la prima, lieve asperità, ora il gruppo trova di fronte per i prossimi 80 km un terreno non completamente piatto ma con poche ondulazioni, prima di iniziare la leggera ascesa che porta alla salita di Jebel Jais 10.16: Il belga Philpsen ha regolato il gruppo al traguardo volante dopo 45 km, Cavendish è rientrato il gruppo dopo la Caduta 10.13: Al km 54 nuovo rilevamento: il vantaggio dei due battistrada cresce a 7?59 10.06: Caduta per Cavendish e Pronskyi. Il britannico risale in sella e riparte. Quest’anno era già caduto nella quinta tappa del Tour dell’Oman 10.03: Sono stati percorsi 45 km dalla partenza ed è in atto una fuga a due con il cremonese Rastelli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.18: Superata la prima, lieve asperità, ora il gruppo trova di fronte per i prossimi 80 km un terreno non completamente piatto ma con poche ondulazioni, prima di iniziare la leggera ascesa che porta alla salita di Jebel Jais 10.16: Il belga Philpsen ha regolato il gruppo al traguardo volante dopo 45 km,è rientrato il gruppo dopo la10.13: Al km 54 nuovo rilevamento: il vantaggio dei due battistrada cresce a 7?59 10.06:pere Pronskyi. Il britannico risale in sella e riparte. Quest’anno era già caduto nella quintadeldell’Oman 10.03: Sono stati percorsi 45 km dalla partenza ed è in atto unaa due con il cremonese...

