LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Rastelli ed Egholm davanti ai -30 km. Si avvicina la salita finale! (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.38: A 30 km dal traguardo questa è la situazione: Luca Rastelli e Jakob Egholm hanno 2’30” di vantaggio sul terzetto composto da Jasper Philipsen, Dmitry Strakhov e Jonas Rickaert e 3? sul gruppo principale. 12.34: 14 km all’inizio della vera salita. I corridori dovranno percorrere 18,7 km al 5,7%. 12.31: Non sono ancora stati ripresi dal gruppo i corridori che hanno fatto la volata per il terzo posto nel secondo sprint intermedio, ovvero Jasper Philipsen, Dmitry Strakhov e Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Il terzetto ha circa 35 secondi di vantaggio sul plotone principale. 12.28: Questa la classifica a punti virtuale dopo il secondo sprint intermedio: 1. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) BEL 43 punti 2. Dmitry Strakhov (Gazprom – RusVelo) RUS 33 punti 3. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.38: A 30 km dal traguardo questa è la situazione: Lucae Jakobhanno 2’30” di vantaggio sul terzetto composto da Jasper Philipsen, Dmitry Strakhov e Jonas Rickaert e 3? sul gruppo principale. 12.34: 14 km all’inizio della vera. I corridori dovranno percorrere 18,7 km al 5,7%. 12.31: Non sono ancora stati ripresi dal gruppo i corridori che hanno fatto la volata per il terzo posto nel secondo sprint intermedio, ovvero Jasper Philipsen, Dmitry Strakhov e Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix). Il terzetto ha circa 35 secondi di vantaggio sul plotone principale. 12.28: Questa la classifica a punti virtuale dopo il secondo sprint intermedio: 1. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) BEL 43 punti 2. Dmitry Strakhov (Gazprom – RusVelo) RUS 33 punti 3. ...

