LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: primo arrivo in salita della rassegna, Pogacar favorito (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA della TERZA tappa Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE della quarta frazione dell’UAE Tour! La corsa araba propone oggi il primo arrivo in salita della manifestazione nella lunga tappa di 181 chilometri da Fujairah Fort a Jebel Jais. Complice la vittoria nella cronometro di 24 ore fa lo svizzero della Education First Stefan Bissegger guida la classifica con 7” di margine su Filippo “Top” Ganna, mentre il favorito per il successo finale Tadej Pogacar è momentaneamente quinto a 18”. Cosa aspettarsi dal segmento odierno? ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACATERZABuongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport allaquarta frazione dell’UAE! La corsa araba proponeilinmanifestazione nella lungadi 181 chilometri da Fujairah Fort a Jebel Jais. Complice la vittoria nella cronometro di 24 ore fa lo svizzeroEducation First Stefan Bissegger guida la classifica con 7” di margine su Filippo “Top” Ganna, mentre ilper il successo finale Tadejè momentaneamente quinto a 18”. Cosa aspettarsi dal segmento odierno? ...

