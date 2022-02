LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: Pogacar vince ed è il nuovo leader. Filippo Ganna sfiora la maglia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.50 Dalla quarta tappa dell’UAE Tour è tutto. Appuntamento a domani per la quinta frazione! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.46 ECCO LA NUOVA TOP 10 DELLA CLASSIFICA GENERALE: 1. Tadej Pogacar UAE TEAM EMIRATES SLO 14h 02? 34” 2. Filippo Ganna INEOS GRENADIERS ITA + 2” 3. Aleksandr VLASOV BORA – HANSGROHE RUS +13” 4. Adam YATES INEOS GRENADIERS GBR +15” 5. Neilson POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST USA +23” 6. João ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES POR +28” 7. Pello Bilbao BAHRAIN – VICTORIOUS ESP +35” 8. Oscar Rodriguez MOVISTAR ESP +38” 9. Ruben Antonio Guerreiro EF EDUCATION – EASYPOST +40” 10. Geoffrey Bouchard AG2R CITROEN TEAM FRA 41” 13.44 ECCO LA TOP 10 DI oggi: 1. Tadej ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.50 Dalla quartadell’UAEè tutto. Appuntamento a domani per la quinta frazione! Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 13.46 ECCO LA NUOVA TOP 10 DELLA CLASSIFICA GENERALE: 1. TadejUAE TEAM EMIRATES SLO 14h 02? 34” 2.INEOS GRENADIERS ITA + 2” 3. Aleksandr VLASOV BORA – HANSGROHE RUS +13” 4. Adam YATES INEOS GRENADIERS GBR +15” 5. Neilson POWLESS EF EDUCATION – EASYPOST USA +23” 6. João ALMEIDA UAE TEAM EMIRATES POR +28” 7. Pello Bilbao BAHRAIN – VICTORIOUS ESP +35” 8. Oscar Rodriguez MOVISTAR ESP +38” 9. Ruben Antonio Guerreiro EF EDUCATION – EASYPOST +40” 10. Geoffrey Bouchard AG2R CITROEN TEAM FRA 41” 13.44 ECCO LA TOP 10 DI: 1. Tadej ...

