LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: dopo 100 km Rastelli ed Egholm davanti. Si avvicina la salita finale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.22: Superati i 100 km di gara. Rastelli ed Egholm hanno un vantaggio di 6'30" sul gruppo, ora lievissima discesa per una trentina di km 11.14: A 87 km dal traguardo vantaggio di 6'19" del duo di testa 11.06: Risale il vantaggio dei due battistrada con 6'03" di vantaggio sugli inseguitori 11.00: I due di testa hanno superato Al Mihtaraqah e nella lieve discesa hanno un vantaggio di 5'52" quando mancano 95 km al traguardo 10.55: E' in corso la salita verso Al Mihtaraqah, situazione che si sta evolvendo con il gruppo che continua a rimontare rispetto ai due fuggitivi 10.49: Superati gli 80 km di gara, ne mancano 101 al traguardo 10.47: Il lavoro della UAE Team Emirates avvicina ulteriormente il gruppo, che al momento è allungato, alla coppia di ...

