LIVE Sinner-Murray 0-1, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: buon avvio dello scozzese (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-2 Murray tiene comodamente il proprio turno di servizio. 40-15 Altro errore di dritto per Sinner, il quarto nel match. 30-15 Purtroppo Sinner sbaglia con il rovescio dopo un’altra ottima risposta. 15-15 Ottima risposta di Sinner. 1-1 Arriva anche il primo game del match per Jannik. 40-30 Sinner affossa malamente il dritto. 40-15 Servizio vincente di Sinner. 30-15 Sinner sbaglia la volèe di rovescio. Era una palla molto comoda. 30-0 Ancora con la combinazione servizio e dritto. 15-0 Servizio e dritto di Sinner. 0-1 Sinner non chiude con l’accelerazione a metà campo e poi non trova bene la palla con il dritto. 40-30 Ace di Murray. 30-30 Si ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2tiene comodamente il proprio turno di servizio. 40-15 Altro errore di dritto per, il quarto nel match. 30-15 Purtropposbaglia con il rovescio dopo un’altra ottima risposta. 15-15 Ottima risposta di. 1-1 Arriva anche il primo game del match per Jannik. 40-30affossa malamente il dritto. 40-15 Servizio vincente di. 30-15sbaglia la volèe di rovescio. Era una palla molto comoda. 30-0 Ancora con la combinazione servizio e dritto. 15-0 Servizio e dritto di. 0-1non chiude con l’accelerazione a metà campo e poi non trova bene la palla con il dritto. 40-30 Ace di. 30-30 Si ...

