LIVE – Olympiacos-Atalanta | Gasperini in conferenza stampa DIRETTA

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ladelladi Gian Pieroalla vigilia di, match del ritorno degli spareggi di Europa League. In terra greca al Pireo i nerazzurri si giocano il passaggio agli ottavi di finale. L’allenatore orobico presenterà i temi della partita e lo farà alle ore 18:00 di mercoledì 23 febbraio, seguiremo assieme le sue parole in un momento complicato per la Dea. Sportface.it non vi lascerà soli e vi propone gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA18.00 Amici di Sportface, buon pomeriggio da Atene e benvenuti allascritta delladialla vigilia del match contro l’. ...

... il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW , la piattaformae on demand di Sky. Sarà possibile vedere- Atalanta anche su DAZN . La piattaforma ...Le probabili formazioni di- Atalanta(3 - 4 - 3) : Vaclik; Papastathopoulos, Manolas, Cissè; Lala, M'Vila, A. Camara, Reabciuk; Masouras, Soares, Onyekuru. Allenatore: Pedro ...La diretta live della conferenza stampa di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Olympiacos-Atalanta, match del ritorno degli spareggi di Europa League. In terra greca al Pireo i nerazzurri si giocano ...Olympiacos hosts Atalanta in a UEFA Europa League showdown on Thursday, Feb. 24. Atalanta enters the second leg of this European clash ...