L’infettivologa parcheggiata in ufficio | “Dovrei stare in prima linea contro il Covid ma lotto contro il solitario al pc” Ricorso al ministero

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) E’ un’infettivologa, ma non lottail. Al più, per assenza di mansioni, lottaun “” al computer. Una provocazione, ma mica tanto, perché alla fine lo denuncia, formalmente, alche ogni mese le paga lo stipendio. Questa è la storia di Olivia Callipari, dirigente medico presso l’periferico di Napoli Porto deldella Salute. Una storia diversa da quelle che si sono lette nei giorni delle celebrazioni degli “eroi” in camice bianco. Simile ad altre per vessazioni, demansionamenti, ma con punte d’accanimento tali da apparire abnorme e surreale. Il suoracconta i tentativi di farla passare per “pazza” e punirla qualunque cosa faccia (o non faccia). Nel 2015, per ...