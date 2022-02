L’inarrestabile ascesa del mercato degli NFT e il rischio washtrading

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) The Merge è un’opera d’arte digitale unica nel mondoNFT (Not Fungible Token, più o meno “gettoni non fungibili”) venduta sulNFT Nifty Gateway tra il 2 e il 4 dicembre 2021 alla cifra record di 91,8 milioni di dollari, l’NFT più costoso mai venduto collegato a un’opera d’arte. Ma non si può appendere al muro: The Merge è di proprietà di ben 28.983 collezionisti. L’NFT è un tipo speciale di token crittografico che rappresenta l’atto di proprietà e il certificato di autenticità scritto su blockchain di un bene unico (digitale o fisico); poiché non fungibili, i gettoni non sono quindi reciprocamente intercambiabili, al contrario, per intenderci, delle criptovalute. L’11 marzo 2021 è stata aggiudicata da parte di Christie’s un’altra opera digitale “The First 5000 Days” per 69,3 milioni di dollari. Opera così chiamata perché è un collage di ...