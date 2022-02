L'impegno del governo a contenere l'impatto delle sanzioni sull'economia italiana (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Il governo lavorerà "per contenere il più possibile l'impatto sui nostri interessi strategici ed economici" delle sanzioni alla Russia. Lo ha detto durante il suo intervento al Senato sulla crisi in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa - ha detto il capo della diplomazia - Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo e insieme agli Stati Uniti per adottare un impianto di possibili sanzioni di varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe". "Per essere efficaci - ha detto ancora Di Maio - le ... Leggi su agi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) AGI - Illavorerà "peril più possibile l'sui nostri interessi strategici ed economici"alla Russia. Lo ha detto durante il suo intervento al Senatoa crisi in Ucraina il ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Ulteriori misure restrittive potrebbero essere adottate in caso di altre azioni da parte russa - ha detto il capo della diplomazia - Al riguardo, ricordo che l'Italia sta lavorando da mesi in ambito europeo e insieme agli Stati Uniti per adottare un impianto di possibilidi varia natura e intensità, che siano improntate a efficacia e fermezza nel segnalare a Mosca gli elevatissimi costi e le conseguenze che una sua offensiva recherebbe". "Per essere efficaci - ha detto ancora Di Maio - le ...

Ultime Notizie dalla rete : impegno del Il cordoglio delle ACLI cuneesi per Maria Schneider ...livello personale e come Acli di averle conosciute e di aver collaborato con loro alla nascita del ... il presidente Lingua ha ricordato le figure di Maria e Andrea e in particolare l'impegno e la ...

Ambiente, 29 milioni di euro a Regione Liguria per attuare piano per misure di miglioramento della qualità dell'aria ... investimenti non solo per un trasporto pubblico a zero emissioni, ma anche costruire una gestione dei rifiuti a servizio del cittadino e un massimo impegno nella costruzione delle fognature, un ...

Donne e scienza, l'impegno del governo. Stc: "Primo importante passo" La Difesa del Popolo "Abbiate un sogno" Spazio dedicato agli studenti di medie e superiori per pubblicare articoli, confrontarsi con i giornalisti, ottenere crediti formativi e partecipare a concorsi.

Heineken investe 73 milioni euro in Italia (Teleborsa) - Heineken Italia rinnova il suo impegno concreto per la Sardegna, il suo territorio e la sua occupazione annunciando un piano di investimenti da 73 milioni di euro ...

