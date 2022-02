Liliana Resinovich, il giallo sembra lontano dalla risoluzione (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’autopsia sul cadavere di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa dalla sua abitazione di Trieste lo scorso 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, la Procura lascia aperta sia l’ipotesi dell’omicidio che quella del suicidio. Il medico legale Fulvio Costantinides non ha rilevato alcun segno di violenza sul corpo della povera Liliana, nessuna traccia di arma da fuoco o da taglio e nessun segno di strangolamento, ma l’ipotesi del suicidio non convince la famiglia della donna e questa certezza mette d’accordo tra loro persone a lei vicine che si scambiano accuse reciproche propendendo per la pista dell’omicidio. Lilly, come la chiamavano gli amici, è stata ritrovata in posizione fetale, all’interno di due sacchi neri dell’immondizia aperti, con il capo infilato ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo l’autopsia sul cadavere di, la 63enne scomparsasua abitazione di Trieste lo scorso 14 dicembre e ritrovata senza vita il 5 gennaio in un boschetto dell’ex ospedale psichiatrico, la Procura lascia aperta sia l’ipotesi dell’omicidio che quella del suicidio. Il medico legale Fulvio Costantinides non ha rilevato alcun segno di violenza sul corpo della povera, nessuna traccia di arma da fuoco o da taglio e nessun segno di strangolamento, ma l’ipotesi del suicidio non convince la famiglia della donna e questa certezza mette d’accordo tra loro persone a lei vicine che si scambiano accuse reciproche propendendo per la pista dell’omicidio. Lilly, come la chiamavano gli amici, è stata ritrovata in posizione fetale, all’interno di due sacchi neri dell’immondizia aperti, con il capo infilato ...

