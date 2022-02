Liga, in arrivo 2,7 miliardi dal fondo Cvc: così il campionato spagnolo mira a raggiungere la Premier. E la Serie A resta indietro (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per definire l’accordo sono stati utilizzati termini molto diversi fra loro. I più romantici hanno parlato di una svolta storica, di un’intesa in grado di stravolgere il futuro di un campionato intero. I più concreti, invece, hanno preferito puntare sul lato venale, sottolineando come questa pioggia di quattrini possa davvero annullare il gap fra il torneo spagnolo e la Premier League. Due versioni che non si escludono a vicenda, ma che servono entrambe a delineare i contorni di “Impulso”, il contratto firmato da La Liga e il fondo di investimenti britannico Cvc che inietterà 2,7 miliardi di euro nel calcio iberico. Il meccanismo dell’affare è piuttosto interessante. Secondo Marca “è come se la Liga avesse assunto un’agenzia esterna e la pagasse per migliorare la sua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per definire l’accordo sono stati utilizzati termini molto diversi fra loro. I più romantici hanno parlato di una svolta storica, di un’intesa in grado di stravolgere il futuro di unintero. I più concreti, invece, hanno preferito puntare sul lato venale, sottolineando come questa pioggia di quattrini possa davvero annullare il gap fra il torneoe laLeague. Due versioni che non si escludono a vicenda, ma che servono entrambe a delineare i contorni di “Impulso”, il contratto firmato da Lae ildi investimenti britannico Cvc che inietterà 2,7di euro nel calcio iberico. Il meccanismo dell’affare è piuttosto interessante. Secondo Marca “è come se laavesse assunto un’agenzia esterna e la pagasse per migliorare la sua ...

Advertising

Gianell05806354 : RT @fattoquotidiano: Liga, in arrivo 2,7 miliardi dal fondo Cvc: così il campionato spagnolo mira a raggiungere la Premier. E la Serie A re… - fattoquotidiano : Liga, in arrivo 2,7 miliardi dal fondo Cvc: così il campionato spagnolo mira a raggiungere la Premier. E la Serie A… - HobbitAlFerro : Forse non lo sapevate, ma stava per succedere davvero. @MovistarEstu arrivò ad un soffio dal miracolo di portare… - DanielaManetti : @gippu1 La seconda. Il calcio italiano è vistosamente inferiore e non attrattivo per l’arrivo di giocatori forti ch… - EmaPolzella : ?? Fa strano vedere protagonista di questa statistica uno dei migliori portieri al mondo ?? ?? La difesa dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : Liga arrivo Atletico Madrid - Manchester United, Simeone: "Queste sono le notti che mi piacciono" ... 'Sarà una partita contro una squadra fortissima - spiega il Cholo - L'arrivo di Rangnick li ha ... in un momento difficile in questa Liga. Penso giorno dopo giorno , quando devo giocare una partita del ...

Ultime Notizie Roma del 22 - 02 - 2022 ore 19:10 ...la stoccata della Liga torna a farti sentire Silvia Rusconi che danno un progressivo allentamento delle restrizioni con un piano graduale dismissione del certificato verde maltempo chiusura in arrivo ...

Liga, in arrivo 2,7 miliardi dal fondo Cvc: così il campionato spagnolo mira a raggiungere la Premier Il Fatto Quotidiano Liga: occhio Juve, poker del Villarreal con tris di Danjuma. Vincono Atletico e Real Si parte alle 14 con ilche ospita il, che martedì sarà avversario dellanell'andata degli ottavi di finale di Champions League:, con unae una rete di Moi Gomez, lanciando un segnale ai bianconeri di Ma ...

... 'Sarà una partita contro una squadra fortissima - spiega il Cholo - L'di Rangnick li ha ... in un momento difficile in questa. Penso giorno dopo giorno , quando devo giocare una partita del ......la stoccata dellatorna a farti sentire Silvia Rusconi che danno un progressivo allentamento delle restrizioni con un piano graduale dismissione del certificato verde maltempo chiusura in...Si parte alle 14 con ilche ospita il, che martedì sarà avversario dellanell'andata degli ottavi di finale di Champions League:, con unae una rete di Moi Gomez, lanciando un segnale ai bianconeri di Ma ...