Levante | il ritorno ‘con una mano sola’ alla più grande passione di sempre – la FOTO

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un’emozionanteperche torna a cimentarsi nella sua più, arricchita da qualcosa in più. Claudia Lagona, meglio conosciuta artisticamente con lo pseudonimo diè una… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Levante ritorno

ultimaparola.com

al piano con una mano sola e con quattro mani, con la destra suono con la sinistra tengo ... è che proprio non voglio.'ha scritto un pensiero molto profondo sulla maternità, un ...Un percorso quello di'mamma', iniziato con un sorriso appena visto il test di gravidanza e ...al piano con quattro mani. Con il doppio della vita, con il triplo della fatica? ma che ...A dieci giorni dalla nascita della sua Alma Futura la cantante si rimette al lavoro e, su Instagram, fa un bilancio di queste prime giornate da madre, che sono tutte una scoperta. «Ritorno al piano. C ...La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato oggi 6 progetti che proseguono il percorso di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici scolastici cittadini e strutture di servizio. Le proget ...