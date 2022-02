Advertising

LuisaRagni : RT @rep_roma: L'eroina Tutta Patata che sconfigge il male alzando la gonna: polemica a scuola per le spiegazioni di una supplente https://t… - rep_roma : L'eroina Tutta Patata che sconfigge il male alzando la gonna: polemica a scuola per le spiegazioni di una supplente - CorriereUniv : Il video sull'eroina interpretata da #CarlaSignoris negli anni novanta è stato causa di scandalo in una #scuola di… - diegomeloni : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… - GPTurchi : RT @CGzibordi: Brook Jackson è un eroina. Lavorava x Pfizer ai test clinici e quando hanno cancellato 1,100 partecipanti senza motivo ha sc… -

Ultime Notizie dalla rete : eroina Tutta

... per spiegare eroi ed eroine, un video diPatata , l'iconica superinterpretata da Carla Signoris ai tempi dei Broncoviz. Il suo potere? Consiste nello sconfiggere brutti ceffi e ...... voce e chitarra, voce e piano, puro songwriting a tenere in piedil'impalcatura. Sono in ... in un quadro di salute già fortemente compromesso dai danni che decenni di alcolismo edgli ...Nell’istituto Bruno De Finetti a Fonte Laurentina un’insegnante ha deciso di proiettare in una classe il video di un’eroina moderna molto particolare: Super Patata. Un nome che lascia intendere quasi ...Super Patata come Enea, Achille, Ulisse. Eroina moderna proposta in classe attraverso un video agli studenti di prima media dell'istituto comprensivo Bruno De Finetti a Fonte Laurentina.