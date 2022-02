Legionella, 61 siti ispezionati in Campania nel 2021 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del 2021 sono stati notificati all’Arpa Campania 83 casi di legionellosi, in seguito ai quali l’Agenzia ha svolto 67 ispezioni in 61 siti. Dei 61 siti ispezionati (20 abitazioni, 6 luoghi di lavoro, 21 strutture ricettive, 14 strutture sanitarie), sono 27 quelli risultati contaminati da Legionella. Su 832 campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi, 159 sono risultati positivi alla presenza di Legionella. La sorveglianza ambientale della Legionella, affidata al Centro di riferimento regionale per la legionellosi diretto dalla dott.ssa Anna Maria Rossi e incardinato nel Dipartimento provinciale Arpac di Salerno, si concentra sui siti frequentati dai pazienti che hanno sviluppato la malattia, e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNel corso del 2021 sono stati notificati all’Arpa83 casi di legionellosi, in seguito ai quali l’Agenzia ha svolto 67 ispezioni in 61. Dei 61(20 abitazioni, 6 luoghi di lavoro, 21 strutture ricettive, 14 strutture sanitarie), sono 27 quelli risultati contaminati da. Su 832 campioni prelevati nel corso dei sopralluoghi, 159 sono risultati povi alla presenza di. La sorveglianza ambientale della, affidata al Centro di riferimento regionale per la legionellosi diretto dalla dott.ssa Anna Maria Rossi e incardinato nel Dipartimento provinciale Arpac di Salerno, si concentra suifrequentati dai pazienti che hanno sviluppato la malattia, e ...

