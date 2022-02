Lecce-Cittadella | presidente Gallipoli ospite in tribuna dopo insulti sessisti

Advertising

ftg_soccer : GOAL! Ionikos in Greece Super League Ionikos 4-0 Apollon Smirnis GOAL! Lecce in Italy Serie B Lecce 1-2 Cittadella… - palpitesfutbol : GOL DO(A) Lecce! Lecce [1] x [2] Cittadella Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 25ª Rodada 89 minuto(s) - palpitesfutbol : GOL DO(A) Lecce! Lecce [1] x [2] Cittadella Campeonato Italiano 2ª - 2021/2022 - 25ª Rodada 87 minuto(s) - SalentoSport : 88' #leccit 1-2: Goal di Coda (LECCE)! - Gazzetta_it : Gol! Lecce - Cittadella 1-2, rete di Coda M. (LEC) -

Ultime Notizie dalla rete : Lecce Cittadella

US Lecce

DIRETTA(RISULTATO LIVE 0 - 2): TOUNKARA INGUAIA I SALENTINI A venti minuti dal novantesimo è aumentato il vantaggio delsulcon i veneti che conducono per 2 a 0 , sta ...Diretta/Benevento (risultato finale 0 - 1): decide Improta nella ripresa! È accaduto ... l'italo peruviano gioca nelle streghe e ha segnato 9 reti con davanti il tandem delformato da ...Serie B, Lecce-Cittadella: la presidente del Gallipoli Paola Vella ospite al "Via del Mare" dopo insulti sessisti ricevuti ...Prima del fischio d’inizio di Lecce-Cittadella, il presidente giallorosso Saverio Sticchi Damiani ha voluto consegnare a Zan Majer una targa e una maglia celebrativa per le 100 presenze ...