Lea Un nuovo giorno | anticipazioni ultima puntata 1 Marzo

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ieri sera si è conclusa ladella fiction Lea uncon un grande riscontro di pubblico in termini di ascolti. La prossima settimana verrà trasmessa l’. Scopriamo che cosa succederà. Lea UnChe avventure aspettano Lea (Anna Valle) e Marco (Giorgio Pasotti)? Scopriamo in queste. Il settimo episodio della fiction di Rai Uno si intitola Segreti di Famiglia. Lea e Marco staranno male quando la richiesta di affidamento di Koljia verrà respinta. Ci avevano tanto sperato e ora i loro sogni si infrangono contro la burocrazia italiana. Intanto tra Viola e Luca nascerà qualcosa di speciale, anche se ...

Su Rai 1 la serie tv '- Ungiorno' ha intrattenuto .000 spettatori pari al % di share. Canale 5 risponde con la partita di calcio "Champions League tra Villareal Vs Juventus', che raccoglie ... Ecco le anticipazioni per la quarta e ultima puntata di Lea-Un nuovo giorno: la trama del primo marzo 2022, come finirà tra Marco e Lea? A cura di Daniela Seclì. Le anticipazioni della quarta e ultima puntata di Lea – Un nuovo giorno, ...