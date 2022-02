“Le terapie per il cambio di sesso? Sono abusi sui minori”: la bastonata del Texas alle lobby trans (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb — L’America di Biden, quella offuscata dall’ombra dell’arcobaleno Lgbt, mostra, qua e là, ancora qualche sprazzo di luce: è il caso del Texas, dove il procuratore generale Ken Paxton ha dato parere fortemente negativo riguardo i «bloccanti della pubertà» e altri trattamenti per il cambio di sesso dei minori affetti da disforia di genere, arrivando a definirli «abusi». Non solo: nelle 13 pagine del con cui si è espresso nella giornata di lunedì, ne chiede l’interruzione condannando in toto l’impianto delle istanze Lgbt. Trattamento per cambio di sesso, in Texas è abuso sui minori Secondo quanto riporta La Verità, la vicenda parte da un’istanza del rappresentante statale Matt Krause, che ha chiesto a Paxton di prendere una ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb — L’America di Biden, quella offuscata dall’ombra dell’arcobaleno Lgbt, mostra, qua e là, ancora qualche sprazzo di luce: è il caso del, dove il procuratore generale Ken Paxton ha dato parere fortemente negativo riguardo i «bloccanti della pubertà» e altri trattamenti per ildideiaffetti da disforia di genere, arrivando a definirli «». Non solo: nelle 13 pagine del con cui si è espresso nella giornata di lunedì, ne chiede l’interruzione condannando in toto l’impianto delle istanze Lgbt. Trattamento perdi, inè abuso suiSecondo quanto riporta La Verità, la vicenda parte da un’istanza del rappresentante statale Matt Krause, che ha chiesto a Paxton di prendere una ...

RobRe62 : RT @wireditalia: Alcuni ricercatori di Harvard hanno usato gruppi di neuroni coltivati in laboratorio per osservare come tre geni legati al… - cheaterbag : RT wireditalia 'Alcuni ricercatori di Harvard hanno usato gruppi di neuroni coltivati in laboratorio per osservare… - 5000genomi : RT @wireditalia: Alcuni ricercatori di Harvard hanno usato gruppi di neuroni coltivati in laboratorio per osservare come tre geni legati al… - medtodayswiss : Nuove terapie mirate: come cambia il trattamento del NSCLC in stadio avanzato. Giovedì 17 marzo 2022 I 18.00 - 20.0… - wireditalia : Alcuni ricercatori di Harvard hanno usato gruppi di neuroni coltivati in laboratorio per osservare come tre geni le… -