Le spese da record per l'energia della Regione Campania (Di mercoledì 23 febbraio 2022) È stato pubblicato il primo studio basato sulle spese di luce, gas e acqua di enti e strutture di Regioni e città italiane realizzato con i dati ufficiali della pubblica amministrazione del 2020. Il report realizzato per l'Adnkronos dalla Fondazione Gari (Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana) ha stilato una classifica che parte dalle Regioni più virtuose a quelle con spese fuori controllo. Per i costi dell'energia elettrica, la Fondazione Gari promuove con una tripla 'A' l'Emilia Romagna (2 milioni 362mila euro spesi in bollette per l'energia elettrica); Liguria (769mila euro); Lombardia (5 milioni 731mila euro); Molise (109mila euro); Piemonte (1 milione 520mila euro); Toscana (1 milione 301mila euro); Veneto (1 milione 250mila euro).

