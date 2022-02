Le Iene | i servizi e gli ospiti della nuova puntata condotta da Belen Rodriguez e Teo Mammucari

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Mercoledì 23 febbraio 2022 va in onda unade Lecome sempre su Italia1 a partire dalle ore 21:20.e Teotornano al centro dello studiotrasmissione accompagnati ancora una volta dal comico Max Angioni e dallo stand up comidian Eleazaro Rossi. La terzadello show più irriverentenostra televisione porterà in onda tanti interessantinei quali lein giro per l’Italia ed il mondo si occuperanno di un presunto traffico illecito di minori in Paraguay, oltre al nuovo focus sulle baby gang e sullo status dei vaccini in Kenya. Durante lainterverrannomente diversi...