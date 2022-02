Le borseggiatrici nel centro di Milano, Valerio Staffelli ne documenta il ”lavoro”: stasera a Striscia la Notizia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa sera le borseggiatrici del centro di Milano documentate da Valerio Staffelli e la sua troupe. Tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento di Striscia la Notizia, il Tg Satirico ideato da Antonio Ricci. Le borseggiatrici, Valerio Staffelli ne documenta il lavoro Questa sera a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli con la sua troupe documenta il “lavoro” delle borseggiatrici che a Milano nelle vie dello shopping di lusso (Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Questa sera ledeldite dae la sua troupe. Tutte le anticipazioni del nuovo appuntamento dila, il Tg Satirico ideato da Antonio Ricci. LeneilQuesta sera ala(Canale 5, ore 20.35)con la sua troupeil “” delleche anelle vie dello shopping di lusso (Montenapoleone e dintorni), compiono i loro furti ...

