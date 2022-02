Lazzate | incidente sul lavoro | precipita dal trabattello | 54enne grave al San Raffaele

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un uomo di 54 anni èto da un’impalcatura all’interno di un capannone, questo pomeriggio a. L’operaio stava lavorando all’interno di un edificio artigianale di via Libertà. Si trovava in altezza, su unquando, per cause in corso di accertamento èto a terra. Le sue condizioni sono apparse inizialmente molto gravi. E’ ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

stato trasportato in elisoccorso in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano un uomo rimasto ferito in unsul lavoro in un cantiere di. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di mercoledì 23 febbraio, intorno alle 14.30, in via Libertà. L'Agenzia regionale emergenza urgenza riferisce ...leggi anche l'articolo > Incendio al Parco delle Groane, tra Misinto, Cogliate e: a fuoco ... Leggi anche l'articolo >sulla A26, a Casale Monferrato: maxi tamponamento, ci sono feriti ...La prognosi è ancora riservata. I rilievi effettuati sul posto cercheranno di ricostruire la dinamica esatta dell’incidente. Quello accaduto ieri pomeriggio a Lazzate è l’ennesimo incidente sul lavoro ...Milano, 23 feb. (askanews) – Un operaio di 54 anni è stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere precipitato per circa quattro metri da un impalcatura in un cantiere di Lazzate ... della ...