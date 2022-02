Lazio-Napoli: trasferta vietata ai residenti in Campania, anche se muniti di tessera del tifoso (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lazio-Napoli, gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, si gioca domenica sera alle 20:45 all’Olimpico. La società biancoceleste ha annunciato sul sito ufficiale che dopo le indicazioni rilasciate dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive è stato disposto un divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti della Regione Campania, anche se aderenti ai programmi di fidelizzazione del Napoli. I biglietti, il cui prezzo è stato fissato a 35 euro, saranno dunque acquistabili dai soli tifosi partenopei muniti di tessera del tifoso ma che risiedono altrove. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 23 febbraio 2022), gara valida per la ventisettesima giornata di Serie A, si gioca domenica sera alle 20:45 all’Olimpico. La società biancoceleste ha annunciato sul sito ufficiale che dopo le indicazioni rilasciate dall’Osservatorio sulle manifestazioni sportive è stato disposto un divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti aidella Regionese aderenti ai programmi di fidelizzazione del. I biglietti, il cui prezzo è stato fissato a 35 euro, saranno dunque acquistabili dai soli tifosi partenopeididelma che risiedono altrove. L'articolo ilsta.

