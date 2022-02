Lazio, buone notizie per Sarri: Immobile si allena con il gruppo – VIDEO (Di mercoledì 23 febbraio 2022) buone notizie per la Lazio e per Sarri in vista del Porto. Immobile si è allenato con la squadra buone notizie dal centro sportivo di Formello: Ciro Immobile è in campo per la rifinitura in vista del match di domani con il Porto, valida per il ritorno dei play off di Europa League. La #Lazio è in campo a Formello alla vigilia di #LazioPorto #UEL pic.twitter.com/5ticOEpjqm— LazioNews24.com (@LazioNews 24) February 23, 2022 L’allenamento della Lazio ha preso il via con un torello, ma la vera novità e il ritorno a disposizione del bomber, che domani dovrebbe dunque scendere in campo dal 1? al centro dell’attacco. ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022)per lae perin vista del Porto.si èto con la squadradal centro sportivo di Formello: Ciroè in campo per la rifinitura in vista del match di domani con il Porto, valida per il ritorno dei play off di Europa League. La #è in campo a Formello alla vigilia di #Porto #UEL pic.twitter.com/5ticOEpjqm—News24.com (@News 24) February 23, 2022 L’mento dellaha preso il via con un torello, ma la vera novità e il ritorno a disposizione del bomber, che domani dovrebbe dunque scendere in campo dal 1? al centro dell’attacco. ...

