Lavori stradali in provincia di Benevento: la Regione concede quasi 5 milioni di fondi (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLa Regione Campania ha concesso finanziamenti per complessivi 4.800.000 Euro circa per la realizzazione di sei diverse opere stradali su progetti esecutivi e definitivi presentati dal Settore Tecnico della provincia di Benevento. Lo comunica il Presidente facente funzioni della provincia Nino Lombardi che ha precisato di ritenere possibile il prossimo finanziamento da parte della stessa Regione per altri due interventi dell’importo complessivo di circa 650mila Euro, utilizzando economie di gestione sugli altri progetti. La Regione Campania, come da protocolli di intesa tra gli Enti, ha già avviato la procedura per le gare d’appalto dei Lavori: i finanziamenti sono infatti a carico del Piano Operativo Infrastrutture FSC ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLaCampania ha concesso finanziamenti per complessivi 4.800.000 Euro circa per la realizzazione di sei diverse operesu progetti esecutivi e definitivi presentati dal Settore Tecnico delladi. Lo comunica il Presidente facente funzioni dellaNino Lombardi che ha precisato di ritenere possibile il prossimo finanziamento da parte della stessaper altri due interventi dell’importo complessivo di circa 650mila Euro, utilizzando economie di gestione sugli altri progetti. LaCampania, come da protocolli di intesa tra gli Enti, ha già avviato la procedura per le gare d’appalto dei: i finanziamenti sono infatti a carico del Piano Operativo Infrastrutture FSC ...

Advertising

anteprima24 : ** #Lavori stradali in provincia di #Benevento: la Regione concede quasi 5 milioni di fondi **… - Ornella88813128 : RT @gualtierieurope: Terminare i lavori stradali sulla #Tiburtina è una priorità per Roma Capitale. Siamo decisi a concluderli nei tempi st… - RoccoTerlizzi : RT @gualtierieurope: Terminare i lavori stradali sulla #Tiburtina è una priorità per Roma Capitale. Siamo decisi a concluderli nei tempi st… - alex459213 : RT @gualtierieurope: Terminare i lavori stradali sulla #Tiburtina è una priorità per Roma Capitale. Siamo decisi a concluderli nei tempi st… - himeralive : «La ripresa dei lavori stradali per la rimozione del cosiddetto 'tappo' in viale Regione Siciliana (altezza Lidl) è… -