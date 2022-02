Laura Pavanetto | psicologa e mamma muore a 39 anni Il dolore del marito | ' Ciao tata mia | ora sei amore puro'

Advertising

ReteVeneta : CAMPODARSEGO | DUE COMUNITA’ IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI LAURA PAVANETTO - corriereveneto : #padova Laura Pavanetto pochi giorni prima di morire aveva concluso un master in Psicoterapia: «Una grande studiosa… -

Ultime Notizie dalla rete : Laura Pavanetto

'Ciao tata mia, ora sei amore puro e non ci lascerai più'. Così Alessandro ha saluto la sua, che alla fine non ce l'ha fatta, ha dovuto arrendersi al male., psicologa 39enne, è morta lunedì 21 febbraio. Originaria di Levada di Piombino Dese, abitava a Badoere di Morgano (Treviso) con il marito Alessandro Voltan e il figlio Lorenzo di ...MORGANO - 'Ciao tata mia, ora sei amore puro e non ci lascerai più'. Così Alessandro ha saluto la sua, che alla fine non ce l'ha fatta, ha dovuto arrendersi al male., psicologa 39enne, è morta lunedì 21 febbraio. Originaria di Levada di Piombino Dese, abitava a Badoere di Morgano con il marito Alessandro Voltan e il figlio Lorenzo di appena due ..."Ciao tata mia, ora sei amore puro e non ci lascerai più". Così Alessandro ha saluto la sua Laura, che alla fine non ce l'ha fatta, ha dovuto arrendersi al ..."Ciao tata mia, ora sei amore puro e non ci lascerai più". Così Alessandro ha saluto la sua Laura, che alla fine non ce l'ha ...