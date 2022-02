Laura Pausini, ricorrenza speciale: “Oggi sono 29 anni esatti” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La famosa cantante Laura Pausini ricorda gli inizi di carriera: Oggi sono 29 anni dalla prima esibizione de La solitudine Oggi non è un giorno banale per Laura Pausini. La famosa cantante, lanciata al successo con il brano La solitudine, proprio Oggi celebra 29 anni di carriera. E che carriera. Quasi 30 anni di grande musica, di record, album di successo, concerti sparsi per il mondo e una canzone più bella dell’altra. Intervenuta su Instagram l’artista originaria di Faenza ha ricordato ai suoi tantissimi fan che Oggi 23 febbraio, è la ricorrenza esatta dalla prima esibizione della canzone di successo La solitudine, cantata da Laura ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La famosa cantantericorda gli inizi di carriera:29dalla prima esibizione de La solitudinenon è un giorno banale per. La famosa cantante, lanciata al successo con il brano La solitudine, propriocelebra 29di carriera. E che carriera. Quasi 30di grande musica, di record, album di successo, concerti sparsi per il mondo e una canzone più bella dell’altra. Intervenuta su Instagram l’artista originaria di Faenza ha ricordato ai suoi tantissimi fan che23 febbraio, è laesatta dalla prima esibizione della canzone di successo La solitudine, cantata da...

