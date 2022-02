Latina | finta fisioterapista somministra anche medicinali… ma è solo un’estetista

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)– Nei giorni scorsi, in provincia dinel corso di una serie di controlli – disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – mirati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie, i Carabinieri del N.A.S. dia conclusione di un’articolata attività investigativa hanno deferito in stato di libertàche, eccedendo dalle proprie funzioni e competenze, effettuava illecitamente prestazioni sanitarie di fisioterapia riabilitativa all’interno di un’abitazione nella sua disponibilità, in assenza di qualsivoglia titolo abilitativo. A seguito di specifico decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica di, che ha coordinato le indagini, veniva sottoposto a sequestro copiosa documentazione comprovante ...

è stata denunciata dai Carabinieri del N.A.S. di Latina al termine di un'articolata attività investigativa. La finta fisioterapista, andando ben oltre le proprie funzioni e competenze, effettuava ...