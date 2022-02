Latina, estetista si spaccia per fisioterapista: scoperta e denunciata (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era un’estetista, ma si spacciava per fisioterapista. E si faceva pagare ovviamente come tale per le sue prestazioni. Nel suo studio apparivano addirittura gli attestati delle false lauree, in medicina e fisioterapia, per rassicurare i pazienti sulla sua bravura. E infatti di pazienti ne aveva molti, ai quali addirittura consigliava medicinali, trovati nello studio che utilizzava per le terapie. Ma nei giorni scorsi la donna è stata scoperta nel corso di una serie di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mirati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie. estetista si spaccia per fisioterapista: scoperta e denunciata L’estetista, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Era un’, ma siva per. E si faceva pagare ovviamente come tale per le sue prestazioni. Nel suo studio apparivano addirittura gli attestati delle false lauree, in medicina e fisioterapia, per rassicurare i pazienti sulla sua bravura. E infatti di pazienti ne aveva molti, ai quali addirittura consigliava medicinali, trovati nello studio che utilizzava per le terapie. Ma nei giorni scorsi la donna è statanel corso di una serie di controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, mirati al contrasto dell’abusivismo e degli illeciti commessi in materia di professioni sanitarie.siperL’, che ...

