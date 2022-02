L'Assegno unico per 80mila figli, si parte a marzo. L'importo va da 175 a 50 euro al mese. Chi può chiederlo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ANCONA - Si chiama Assegno unico e universale. unico perché dal primo marzo assorbe tutte le misure a sostegno della famiglia, dal bonus premio nascita o adozione (bonus mamma domani), all'Assegno di ... Leggi su corriereadriatico (Di mercoledì 23 febbraio 2022) ANCONA - Si chiamae universale.perché dal primoassorbe tutte le misure a sostegno della famiglia, dal bonus premio nascita o adozione (bonus mamma domani), all'di ...

