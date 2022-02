L’arroganza Usa e la reazione russa: leggere le parole del generale Bertolini (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb – leggere cum grano salis la crisi ucraina, delicata e in continua evoluzione, non è da tutti. Negli ultimi giorni si sono sprecate analisi bislacche e uscite dettate da una sostanziale ignoranza anche da parte di chi ricopre ruoli istituzionali di primo piano. Chi al contrario propone una disamina attenta e ponderata anche alla luce dei precedenti storici, è il generale Marco Bertolini, già comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze. generale Bertolini: “Voglia di stravincere americana” “In Ucraina siamo arrivati a un punto molto delicato, il fatto che Putin abbia riconosciuto le due repubbliche del Donbass sicuramente cambia la situazione. Peraltro – spiega il generale all’Adnkronos – ci sono recedenti storici illustri sul campo avverso, è la stessa cosa che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Roma, 23 feb –cum grano salis la crisi ucraina, delicata e in continua evoluzione, non è da tutti. Negli ultimi giorni si sono sprecate analisi bislacche e uscite dettate da una sostanziale ignoranza anche da parte di chi ricopre ruoli istituzionali di primo piano. Chi al contrario propone una disamina attenta e ponderata anche alla luce dei precedenti storici, è ilMarco, già comandante del Comando Operativo di Vertice Interforze.: “Voglia di stravincere americana” “In Ucraina siamo arrivati a un punto molto delicato, il fatto che Putin abbia riconosciuto le due repubbliche del Donbass sicuramente cambia la situazione. Peraltro – spiega ilall’Adnkronos – ci sono recedenti storici illustri sul campo avverso, è la stessa cosa che ...

