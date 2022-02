L' arma di TikTok contro le sfide pericolose degli utenti è la prevenzione

Leggi su it.mashable

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Abbiamo parlato con Alexandra Evans, che si occupa della sicurezzaiscritti in Europa, per discutere dei nuovi strumenti per la difesa dei minori e dei loro limiti Prosegue la campagna diper prevenire la propagazione di, bufale e tendenzesulla piattaforma. Adesso gliitaliani che si imbattono in questo genere di contenuti verranno rimandati alle linee guida della comunità e verrà consigliato di fermarsi a riflettere. Sono stati coinvolti dei creator locali per …