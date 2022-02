L’Amica Geniale | il regista rivela | “Diranno addio per sempre”

Leggi su vesuvius

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilde, Daniele Luchetti, hato l’di due protagoniste all’interno della fictionè un successo non solo letterario. La serie in onda su Rai 1 e tratta dai best-seller di Elena Ferrante sta attirandopiù gli spettatori e la stessa critica che ha elogiato le due giovanissime attrici nei panni di Lila e Lenù anche nella terza stagione., la serie Rai tratta dai romanzi di Elena Ferrante (via social)Le vicende di Lenù e Lila sono interpretate magistralmente da Gaia Girace e Margherita Mazzucco eppure molti spettatori sui social hanno espresso il loro scetticismo nel vedere due attrici 18enni nei panni delle due protagoniste ormai più ...