Advertising

cmdotcom : L'agente di #Morata nell'hotel della #Juve: occhi sul futuro, si cerca lo sconto - sportli26181512 : L'agente di Morata nell'hotel della Juve: occhi sul futuro, si cerca lo sconto: Altra partita di grande sacrificio… - merendaio : RT @forumJuventus: GdS: 'Cherubini e l’agente di Morata hanno cominciato a parlare di futuro. L’Atletico, considerati i pochi attaccanti su… - forumJuventus : GdS: 'Cherubini e l’agente di Morata hanno cominciato a parlare di futuro. L’Atletico, considerati i pochi attaccan… - GelminiFederico : RT @SCUtweet: SKY Sport ?? Incontro tra il DS #Cherubini e l'agente di #Morata per parlare del futuro di Álvaro; la volontà è quella di ria… -

Ultime Notizie dalla rete : agente Morata

Commenta per primo Juanma Lopez , l'di Alvaro, era oggi presente a Vila - Real e ha incontrato il giocatore e i vertici della Juventus all'interno dell'albergo spagnolo in cui ha soggiornato la società bianconera in questa ...Incontro tra la dirigenza e il suoa prima della sfida contro il Villarreal Secondo Sky Sport, l'di Alvaro, avrebbe raggiunto il calciatore spagnolo a Villarreal, dove si trova ...Altra partita di grande sacrificio e il gol che però non arriva. Alvaro Morata è stato uno dei protagonisti dell'andata degli ottavi di finale ...Una visita di cortesia per tenere distesi i rapporti in vista del futuro Juanma Lopez, l'agente di Alvaro Morata, era oggi presente a Vila-Real e ha incontrato il giocatore e i vertici della Juventus ...