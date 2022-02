Lafora: malattia rara. La vita di Carola è appesa al filo di un farmaco che nessuno sviluppa (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I voti alti a scuola, la passione per il nuoto, la voglia di vivere. Carola, all’età di 13 anni, viene colpita da un malore improvviso: la prima crisi epilettica accende un campanello d’allarme. Le crisi diventano sempre più frequenti, i farmaci cominciano a non funzionare. La sua vicenda è riportata in modo dettagliato da un servizio dell’Adnkronos. La diagnosi è di una sindrome rara. Anzi, rarissima: la malattia di Lafora. Quello che prima era semplice ora non lo è più: un’operazione di matematica, camminare, perfino pensare. Lafora, alterazione genetica La malattia di Lafora è un’alterazione genetica. Fa sì che si accumulino zuccheri in particolare a livello cerebrale, in assenza delle proteine che dovrebbero sintetizzarli, coinvolte nel metabolismo del glicogeno. ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I voti alti a scuola, la passione per il nuoto, la voglia di vivere., all’età di 13 anni, viene colpita da un malore improvviso: la prima crisi epilettica accende un campanello d’allarme. Le crisi diventano sempre più frequenti, i farmaci cominciano a non funzionare. La sua vicenda è riportata in modo dettagliato da un servizio dell’Adnkronos. La diagnosi è di una sindrome. Anzi, rarissima: ladi. Quello che prima era semplice ora non lo è più: un’operazione di matematica, camminare, perfino pensare., alterazione genetica Ladiè un’alterazione genetica. Fa sì che si accumulino zuccheri in particolare a livello cerebrale, in assenza delle proteine che dovrebbero sintetizzarli, coinvolte nel metabolismo del glicogeno. ...

Advertising

SecolodItalia1 : Lafora: malattia rara. La vita di Carola è appesa al filo di un farmaco che nessuno sviluppa - SusannaMarce : Carola, 16 anni, colpita dalla rarissima malattia Lafora. La madre: «Aifa agevoli la terapia già in uso per altra p… - mariopaps : Di malati come Carola, 16 anni, di Fiumicino, ce ne sono solamente 200 al mondo, 30 in Italia. Duecento fra bambini… - gianpi56 : RT @ilgiornale: Carola, 16 anni, soffre della malattia di Lafora. L'appello della mamma all'aziende farmaceutiche italiane: 'Non abbiamo pi… - ilgiornale : Carola, 16 anni, soffre della malattia di Lafora. L'appello della mamma all'aziende farmaceutiche italiane: 'Non ab… -