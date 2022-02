La Vita in diretta, Alberto Matano interviene sulla vicenda Ilary Blasi e Francesco Totti e dice: “Io personalmente …” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di ieri sono stati davvero molti i programmi televisivi, i siti di gossip e i giornali che si sono occupati di una delle coppie più famose ed apprezzate dello spettacolo. Stiamo nello specifico parlando della coppia formata dalla celebre conduttrice Ilary Blasi e dall’ex Capitano della Roma Francesco Totti. Secondo il gossip infatti la coppia sarebbe vicina alla separazione, e tra coloro che hanno espresso il proprio parere vi troviamo anche il conduttore de La Vita in diretta ovvero Alberto Matano. Ma esattamente, quali sono state le sue parole? Alberto Matano esprime il suo pensiero sulla presunta separazione tra Ilary Blasi e ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella giornata di ieri sono stati davvero molti i programmi televisivi, i siti di gossip e i giornali che si sono occupati di una delle coppie più famose ed apprezzate dello spettacolo. Stiamo nello specifico parlando della coppia formata dalla celebre conduttricee dall’ex Capitano della Roma. Secondo il gossip infatti la coppia sarebbe vicina alla separazione, e tra coloro che hanno espresso il proprio parere vi troviamo anche il conduttore de Lainovvero. Ma esattamente, quali sono state le sue parole?esprime il suo pensieropresunta separazione trae ...

Advertising

gaiadistrazione : Vuoi mettere la comodità di fare terapia da casa, in videochiamata, così mostri in diretta dov’è la ragione per cui… - emanuelapatat : @albmatano Caro Alberto come vede dalle rughe dormo poco,oggi puntata ricca di notizie alla Vita in Diretta, Albert… - luigino00043023 : La vita in diretta - RaiPlay - Michenardi : @QuiMediaset_it @carmelitadurso @pomeriggio5 Con la VITA UN DIRETTA che ha fatto il 18 % HAHAHAHA Vedrete gli ascol… - ClaudiaGiunti : Falsa falsa falsa D'urto il 15% non è il 17% noi in 15 minuti scarsi il 16,60% però entri nel nostro spazio per rub… -