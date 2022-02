La villa di Crisanti solleva il polverone. Nessuno si indigna se i beni sono abbandonati dallo Stato (Di mercoledì 23 febbraio 2022) LEGGI ANCHE: Crisanti e la villa del ‘600: perché credo che sia denaro speso male (di Sergio Noto, con risposta di Peter Gomez) “Crisanti e villa Priuli Custoza: Presa con i risparmi. In tv vado sempre gratis”. Ha titolato il Corriere della sera. “Andrea Crisanti compra villa palladiana da due milioni di euro a Vicenza: ma l’ho pagata meno e sarà aperta alle scuole”, Il Messaggero. “Andrea Crisanti compra la villa palladiana a Vicenza: le foto, dove è la casa, quanto è costata, come è stata pagata”, il Gazzettino. “Crisanti prende casa sui colli Berici e acquista una villa palladiana”, Il Giornale di Vicenza. “Andrea Crisanti, la villa e l’invidia sociale”, Il Foglio. “Contro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 23 febbraio 2022) LEGGI ANCHE:e ladel ‘600: perché credo che sia denaro speso male (di Sergio Noto, con risposta di Peter Gomez) “Priuli Custoza: Presa con i risparmi. In tv vado sempre gratis”. Ha titolato il Corriere della sera. “Andreacomprapalladiana da due milioni di euro a Vicenza: ma l’ho pagata meno e sarà aperta alle scuole”, Il Messaggero. “Andreacompra lapalladiana a Vicenza: le foto, dove è la casa, quanto è costata, come è stata pagata”, il Gazzettino. “prende casa sui colli Berici e acquista unapalladiana”, Il Giornale di Vicenza. “Andrea, lae l’invidia sociale”, Il Foglio. “Contro ...

Advertising

repubblica : Crisanti compra una villa del '600: 'Ho fatto un mutuo con mia moglie. Non mi sono arricchito con il Covid' [di Enr… - GZagaglia : RT @itsmeback_: Da oggi sappiate che con ogni dose di vaccino che vi fate contribuite a pagare il mutuo di Crisanti per la villa palladiana… - RoccoFiumara : RT @itsmeback_: Da oggi sappiate che con ogni dose di vaccino che vi fate contribuite a pagare il mutuo di Crisanti per la villa palladiana… - Grazia3beatrix1 : RT @itsmeback_: Da oggi sappiate che con ogni dose di vaccino che vi fate contribuite a pagare il mutuo di Crisanti per la villa palladiana… - ilfattoblog : La villa di Crisanti solleva il polverone. Nessuno si indigna se i beni sono abbandonati dallo Stato -